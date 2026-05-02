Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

Вдруге за день росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні, постраждав водій, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона загинули двоє людей, ще 8 пасажирів дістали поранення.