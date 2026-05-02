Інтерфакс-Україна
Події
11:32 02.05.2026

Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Вдруге за день росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні, постраждав водій, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона загинули двоє людей, ще 8 пасажирів дістали поранення.

 

Теги: #херсон #маршрутка #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 02.05.2026
До восьми зросла кількість поранених після ворожого удару по маршрутці в Херсоні – ЗМІ

До восьми зросла кількість поранених після ворожого удару по маршрутці в Херсоні – ЗМІ

08:07 02.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

17:16 01.05.2026
Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

16:35 01.05.2026
Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

14:41 01.05.2026
Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

07:36 01.05.2026
Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

18:23 30.04.2026
Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

12:06 30.04.2026
Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

16:13 29.04.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

13:37 29.04.2026
Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

ВАЖЛИВЕ

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

ОСТАННЄ

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеня ще трьох осіб через плагіат

Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

Прем'єр Чехії планує провести коротку зустріч із Зеленським в Єревані

З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА