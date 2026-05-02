Інтерфакс-Україна
Події
10:57 02.05.2026

До восьми зросла кількість поранених після ворожого удару по маршрутці в Херсоні – ЗМІ

1 хв читати

Кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до восьми, повідомляє Суспільне Херсон.

"Вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення голови отримала 55-річна медсестра. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості", – інформує видання із посиланням на Херсонську ОВА.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона загинули двоє людей, ще семеро пасажирів дістали поранення.

