10:50 02.05.2026

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

Кількість населення Миколаївської області майже відновилася до довоєнних показників завдяки переселенцям з Херсонської області, зазначає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"В області було 1 млн 200 тис. людей до повномасштабного вторгнення, в місті Миколаєві 470 тис. На березень 2022 року в області залишилось 600 тис., а в місті менше 180 тис. На зараз в області 1 млн 150 тис., в місті 450 тисяч. Тобто, в цифрах майже все відновилося, але в області 120 тис. переселенців здебільшого з Херсонської області, з них 30 тис. в місті Миколаєві. Тобто, близько 10% у нас людей виїхало, які компенсувалися переселенцями з Херсона", – розповів Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Очільник обладміністрації констатував навіть збільшення населення в багатьох громадах: "наприклад, у Вознесенську збільшилася кількість мешканців з пропискою на 10% під час війни".

"Проблема в тому, що виїхали активні ділові люди, що ми втрачаємо фахівців. Наприклад, в морських портах – у нас їх п’ять – працювали люди, але вони були "на простої" і отримували зарплату 70% від ставки. Вони все одно не можуть сидіти без роботи, поїхали працювати в Ізмаїл, тому що там премії, тому що там надбавки, тому що там зростання фахове. І це основна проблема – втрата фахового людського капіталу. Причому херсонці дуже активні: більшість підприємців, яких я зараз зустрічаю в малому бізнесі, це малий бізнес з Херсона", – зазначив він.

Кім наголосив, що завданням для його команди є зробити такі умови, щоб українці повернулися з-за кордону, залишилися жити і працювати вдома"

"Я дуже хочу, щоб повернулися наші люди з-за кордону. На жаль, час грає проти нас: хтось одружився, хтось знайшов роботу, хтось звик і таке інше. Але я точно впевнений, що хоча б раз назад приїдуть, подивитися, чи не змінилася в нас тут ситуація щодо влади, щодо умов і таке інше. І вони повинні приїхати і сказати: о, а тут же вже по-іншому, тут можна і працювати, і жити, тут чесно і справедливо, давайте я тут залишуся. Це наше завдання: зробити такі умови, щоб люди, коли повернутися, подивитися, були приємно вражені, і залишилися працювати", – сказав він.

За словами голови обладміністрації, "питання роботи, житла, шкіл, садочків і лікарень – це не щось окреме від економіки, це її основа". "Люди не повертаються просто на слова. Вони повертаються туди, де можна нормально жити, працювати, ростити дітей і бути впевненими в завтрашньому дні. Саме тому повернення українців і демографія – це для нас не абстрактна тема, а конкретне завдання. Треба створювати нормальні умови для життя тут. І саме над цим ми працюємо", – сказав Кім.

