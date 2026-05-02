10:42 02.05.2026

Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеня ще трьох осіб через плагіат

Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеня ще трьох осіб через плагіат

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присудила 115 наукових ступенів і присвоїла 445 вчених звань, а також позбавила наукового ступеня трьох осіб у зв’язку з академічним плагіатом.

Зокрема, згідно з рішенням Атестаційної колегії, на підставі подання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у зв’язку з установленими фактами академічного плагіату, ухвалено рішення про позбавлення наукового ступеня доктора наук з державного управління голову Ради молодих вчених Національної академії наук України (НАНУ) Валерію Ковач.

Також наукового ступеня кандидата наук позбавлено двох осіб: Наталію Пожарську і Павла Євдокимова.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Атестаційна колегія Міносвіти присудила 230 наукових ступенів і присвоїла 636 вчених звань, а також позбавила наукових ступенів двох осіб у зв’язку з академічним плагіатом. У жовтні 2025 року Атестаційна колегія присудила 180 наукових ступенів і присвоїла 392 вчених звання, а також позбавила наукового ступеня одну особу у зв’язку з академічним плагіатом. У грудні 2025 року Атестаційна колегія присудила 138 наукових ступенів і присвоїла 558 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню одну осіб у зв’язку з академічним плагіатом. У березні 2026 року Атестаційна колегія присудила 194 наукових ступенів і присвоїла 504 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню одну осіб у зв’язку з плагіатом.

