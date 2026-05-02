Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

Росія випустила по Україні за цей тиждень близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети, повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу.

"Сьогодні сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах. У Харкові дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Були удари по енергетиці на Миколаївщині. Били також по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині", – написав президент у Телеграмі.

Він зазначив, що "росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня". "І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну", – підкреслив Зеленський.

Він подякував всім, "хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій".