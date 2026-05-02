США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

Адміністрація США повідомила низці європейських країн, що Вашингтону доведеться значно перенести терміни постачання їм зброї, повідомляє Financial Times (FT).

"Вашингтон повідомив європейських союзників, включаючи Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, що їм слід очікувати тривалих затримок у постачанні озброєння з США, оскільки Вашингтон намагається поповнити запаси, виснажені війною проти Ірану. Дев’ять джерел, обізнаних з темою, заявили, що Пентагон повідомив країнам про більш тривалі терміни передачі декількох ракетних систем", – передає FT.

Ще два співрозмовники видання додали, що США змушені переносити терміни відправки озброєння і в країни Азії.

Зокрема, проблеми в графіку торкнулися боєприпасів від мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS і зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Однак джерела запевнили, що перенесення поставок не варто вважати спробою США покарати Європу за розбіжності сторін; мова йде про занепокоєння Вашингтона щодо власних арсеналів.

У Пентагоні відмовилися коментувати деталі зміни планів.

NASAMS, зокрема, використовують Норвегія, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Литва, Індонезія, Австралія, Угорщина, Україна, Данія, Катар та Оман; HIMARS – Україна, Польща, Естонія, Австралія та ОАЕ.

У квітні голова Індо-Тихоокеанського командування ЗС США адмірал Семюел Папаро зазначав, що великим збройовим компаніям може знадобитися до двох років, щоб наростити виробництво до обсягів, необхідних США для достатнього поповнення своїх військових запасів.

Раніше неодноразово повідомлялося, що США за рахунок поставок з України та військової операції проти Ірану серйозно вичерпали резерви боєприпасів.