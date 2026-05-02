Інтерфакс-Україна
Події
10:12 02.05.2026

Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів з РСЗВ, а також безпілотників різних типів по Харкову і 27 населених пунктів області, постраждали 19 мирних мешканців, серед яких підліток, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Печеніги зазнав поранень 31-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали чоловіки 60, 60, 34, 33, 55, 55, 54 років і 67-річна жінка; у м. Харків постраждали 23-річний і 25-річний чоловіки та 77-річна жінка; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали жінки 62, 38, 67, 65 років, 49-річний чоловік і 16-річний хлопець; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 31-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

