Прем'єр Чехії планує провести коротку зустріч із Зеленським в Єревані

Фото: https://www.facebook.com/AndrejBabis

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не має наміру відвідувати Україну, однак планує провести коротку особисту зустріч з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Вірменії, де як очікується, обидва лідери будуть присутні на саміті Європейської політичної спільноти.

В інтерв’ю порталу iDNES.cz Бабіш сказав, що зустріч відбудеться в Єревані, але не розкрив конкретні теми, які будуть обговорюватися. Ця зустріч стане його першою особистою зустріччю із Зеленським з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра.

"Там я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Стармером, прем’єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським", – сказав Бабіш, окреслюючи свій графік саміту після візитів до Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

"Важливо, що ми зустрінемося", – додав він, коментуючи заплановані переговори з українським лідером.

Незважаючи на заплановану зустріч, Бабіш сказав, що не має наміру відвідувати Україну. "Ні, я не поїду до Києва", – заявив він. Однак він зазначив, що ще одна можливість зустрітися із Зеленським може виникнути в майбутньому на конференції в Польщі, присвяченій відбудові України.

Бабіш, як зазначає iDNES.cz, має відвідати Вірменію 3 травня для участі в саміті Європейської політичної спільноти, де очікується, що лідери обговорять енергетичну та економічну безпеку, поточну геополітичну ситуацію та зусилля щодо зміцнення стабільності в усій Європі.

Раніш повідомлялося, що саміт Європейської політичної спільноти відбудеться в Єревані 4 травня. Запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський.