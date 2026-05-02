09:45 02.05.2026

З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За добу ворог 14 разів обстріляв населені пункти Донеччини, поранено людину; з лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Святогірську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено легковик. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено підприємство. У Микільському Олександрівської громади пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку", – написав Філашкін у телеграм-каналі ранком у суботу.

У Різниківці Сіверської громади (Бахмутський район) пошкоджено приватні будинки.

10:14 29.04.2026
Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

11:52 28.04.2026
ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

05:22 26.04.2026
Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

09:46 21.04.2026
Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину минулої доби, обійшлося без постраждалих – ОВА

09:58 20.04.2026
З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 146 людей, серед них 42 дитини – ОВА

14:43 17.04.2026
У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

09:42 17.04.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини – ОВА

15:05 15.04.2026
Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

10:48 13.04.2026
Окупанти вбили двох мирних жителів Донецької області на Великдень попри зменшення інтенсивності обстрілів

