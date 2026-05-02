З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

За добу ворог 14 разів обстріляв населені пункти Донеччини, поранено людину; з лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Святогірську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено легковик. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено підприємство. У Микільському Олександрівської громади пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку", – написав Філашкін у телеграм-каналі ранком у суботу.

У Різниківці Сіверської громади (Бахмутський район) пошкоджено приватні будинки.