КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що застосовуватиме "нові правила", розроблені щодо вод біля узбережжя Ірану в Аравійському морі та Ормузькій протоці, передає агентство Tasnim.

Командування КВІР підкреслило, що має намір зробити води Ормузької протоки безпечними для судноплавства.

У заяві зазначається, що військово-морські сили КВІР здійснюватимуть контроль над майже 2 тис. км берегової лінії Ірану в Перській затоці та Ормузькій протоці, перетворивши ці води на "джерело гордості та могутності для дорогого народу Ірану, а також джерело безпеки та процвітання для регіону".