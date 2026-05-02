Інтерфакс-Україна
Події
09:19 02.05.2026

КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що застосовуватиме "нові правила", розроблені щодо вод біля узбережжя Ірану в Аравійському морі та Ормузькій протоці, передає агентство Tasnim.

Командування КВІР підкреслило, що має намір зробити води Ормузької протоки безпечними для судноплавства.

У заяві зазначається, що військово-морські сили КВІР здійснюватимуть контроль над майже 2 тис. км берегової лінії Ірану в Перській затоці та Ормузькій протоці, перетворивши ці води на "джерело гордості та могутності для дорогого народу Ірану, а також джерело безпеки та процвітання для регіону". 

