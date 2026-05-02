Інтерфакс-Україна
Події
08:59 02.05.2026

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

1 хв читати
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур
Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про запровадження нових санкцій проти організацій, осіб та пов'язаних структур, які підтримують апарат безпеки кубинської влади або причетні до корупції та серйозних порушень прав людини, повідомляє Bloomberg.

У документі зазначається, що обмеження можуть застосовуватися до організацій, осіб або афілійованих структур, які підтримують силовий апарат кубинського режиму, причетні до урядової корупції або серйозних порушень прав людини. Конкретні цілі санкцій не розкриваються.

"У п'ятничному указі також дозволяється Державному департаменту та Міністерству фінансів запроваджувати ще жорсткіші економічні покарання проти будь-кого, пов'язаного із тими, хто підпадає під санкції", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #куба #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 02.05.2026
США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

01:54 02.05.2026
У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

16:02 30.04.2026
Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

14:38 30.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

17:10 29.04.2026
Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

ОСТАННЄ

З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

США схвалили продаж озброєнь союзникам на Близькому Сході на $8,6 млрд в обхід Конгресу – ЗМІ

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА