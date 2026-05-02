Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про запровадження нових санкцій проти організацій, осіб та пов'язаних структур, які підтримують апарат безпеки кубинської влади або причетні до корупції та серйозних порушень прав людини, повідомляє Bloomberg.

У документі зазначається, що обмеження можуть застосовуватися до організацій, осіб або афілійованих структур, які підтримують силовий апарат кубинського режиму, причетні до урядової корупції або серйозних порушень прав людини. Конкретні цілі санкцій не розкриваються.

"У п'ятничному указі також дозволяється Державному департаменту та Міністерству фінансів запроваджувати ще жорсткіші економічні покарання проти будь-кого, пов'язаного із тими, хто підпадає під санкції", – йдеться в повідомленні.