Інтерфакс-Україна
Події
08:53 02.05.2026

ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

1 хв читати
Сили української протиповітряної оборони в ніч проти суботи знешкодили 142 ворожі безпілотники, проте зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 2 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 2 травня (з 18.00 1 травня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #збиття #цілі #пс_зсу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА