08:46 02.05.2026

США схвалили продаж озброєнь союзникам на Близькому Сході на $8,6 млрд в обхід Конгресу – ЗМІ

Сполучені Штати схвалили продаж озброєнь Ізраїлю, Катару, Кувейту та Об'єднаним Арабським Еміратам на загальну суму понад $8,6 млрд, застосувавши процедуру надзвичайних повноважень, що дозволило адміністрації президента США Дональда Трампа обійти обов'язковий розгляд цих угод у Конгресі, повідомляє Reuters, який посилається  на Державний департамент США.

Оголошення було зроблено на тлі конфлікту, що триває вже дев'ять тижнів за участі США та Ізраїлю проти Ірану, а також понад тритижневого крихкого перемир'я.

"Оголошення містять схвалення продажу Катару послуг з поповнення систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot на суму 4,01 мільярда доларів, а також систем Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) на суму 992,4 мільйона доларів. Також було схвалено продаж Кувейту інтегрованої системи бойового управління на суму 2,5 мільярда доларів і Ізраїлю систем APKWS на суму 992,4 мільйона доларів. Державний департамент також схвалив продаж ОАЕ систем APKWS на суму 147,6 мільйона доларів", – йдеться в повідомленні.

Основним підрядником у постачанні систем APKWS для Катару, Ізраїлю та ОАЕ є компанія BAE Systems. Угоди щодо Кувейту та систем Patriot для Катару реалізуються за участю компаній RTX і Lockheed Martin, тоді як Northrop Grumman також виступає основним підрядником у кувейтській угоді.

 

