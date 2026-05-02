На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

Внаслідок майже 20 атак російських військ із застосуванням безпілотників та артилерії на Дніпропетровщині постраждали троє людей і зафіксовано пошкодження житлової та інфраструктурної забудови, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, у Павлограді пошкоджено п'ятиповерховий будинок та близько десяти автомобілів: "Постраждали троє людей – юнак 18 років та жінки 24 і 68 років. Всім надали допомогу на місці".

Також на Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади, де пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та господарські споруди.

У Синельниковому внаслідок обстрілів горіли гараж та автомобіль.

"Під ударом був і Кривий Ріг. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура", – зазначив Ганжа у Телеграм.