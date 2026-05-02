На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харківщині постраждали шестеро людей, серед них дитина, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вночі 2 травня ворожі БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.