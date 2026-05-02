Інтерфакс-Україна
Події
08:27 02.05.2026

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харківщині постраждали шестеро людей, серед них дитина, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вночі 2 травня ворожі БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

 

08:07 02.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

07:54 02.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

04:33 02.05.2026
Російський БпЛА атакував Харків, постраждала людина

Російський БпЛА атакував Харків, постраждала людина

08:47 01.05.2026
П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

06:37 01.05.2026
Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

05:20 01.05.2026
Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

16:53 30.04.2026
Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

13:31 30.04.2026
Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

