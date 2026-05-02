Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1717 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 359 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 57 точок вильоту БпЛА; 32 артилерійські системи; 106 одиниць автомобільної техніки; 33 мотоцикли; 433 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

