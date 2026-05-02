Інтерфакс-Україна
Події
08:07 02.05.2026

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона загинули двоє людей, ще семеро пасажирів дістали поранення, повідомляє очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Травми, несумісні з життям, отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком суботи.

Також постраждали ще семеро пасажирів маршрутки – шість чоловіків і жінка. Четверо з них є працівниками комунальних підприємств. Усі вони перебувають у лікарні, попередній діагноз – мінно-вибухова травма.

 

 

Теги: #атака #херсон #жертви #маршрутка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА