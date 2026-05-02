Інтерфакс-Україна
Події
08:01 02.05.2026

ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

1 хв читати
Протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Shahed", завдавши удару по енергетичній інфраструктурі, унаслідок чого було частково знеструмлено споживачів обласного центру.

Крім того, упродовж доби ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. У селі Дмитрівка внаслідок удару пошкоджено вікна та дах приватного будинку. У всіх випадках постраждалих немає.

"Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів обласного центру", – інформує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Наразі частині абонентів електропостачання вже відновлено, тривають відновлювальні роботи. Також зафіксовано пошкодження вікон багатоповерхівки та автомобіля.

 

Теги: #знеструмлення #миколаївська #обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА