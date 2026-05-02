ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

Крім того, упродовж доби ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. У селі Дмитрівка внаслідок удару пошкоджено вікна та дах приватного будинку. У всіх випадках постраждалих немає.

"Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів обласного центру", – інформує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Наразі частині абонентів електропостачання вже відновлено, тривають відновлювальні роботи. Також зафіксовано пошкодження вікон багатоповерхівки та автомобіля.