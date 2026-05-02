07:54 02.05.2026

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА
У Шевченківському районі Харкова внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата у багатоповерховий житловий будинок кількість постраждалих зросла до трьох, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому очільником ОВА вранці суботи.

Також, за його словами, гостру реакцію на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка.

"Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу", – зазначив Синєгубов у Телеграм-каналі.

За даними пресслужби ДСНС України, рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань, а психологи ДСНС надали їм допомогу для подолання стресових реакцій.

Також зазначається, що бойову частину ворожого дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.

"На місці події також працювали піротехніки ДСНС, правоохоронці, медики екстреної медичної допомоги та комунальні служби. Для допомоги евакуйованим мешканцям був залучений автобус швидкого реагування Харківської міської ради", – інформує ДСНС у соціальній мережі Facebook.

 

 

