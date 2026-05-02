Інтерфакс-Україна
Події
07:35 02.05.2026

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, три танки, 73 артсистеми, чотири бронемашини, 2305 БПЛА, а також 206 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб, танків – 11 906 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од, артилерійських систем – 41 117 (+73) од, РСЗВ – 1 763 (+6) од, засоби ППО – 1 357 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од, спеціальна техніка – 4 151 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:30 02.05.2026
РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

15:09 01.05.2026
РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

08:02 01.05.2026
Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 405 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 405 од. спецтехніки – Генштаб

07:08 30.04.2026
Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

22:54 29.04.2026
Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

17:33 29.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

07:53 29.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

08:54 28.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

ОСТАННЄ

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

2 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Російський БпЛА атакував Харків, постраждала людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА