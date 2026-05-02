Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, три танки, 73 артсистеми, чотири бронемашини, 2305 БПЛА, а також 206 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб, танків – 11 906 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од, артилерійських систем – 41 117 (+73) од, РСЗВ – 1 763 (+6) од, засоби ППО – 1 357 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од, спеціальна техніка – 4 151 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.