США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

Сполучені Штати оголосили про виведення близько 5 000 військовослужбовців із Німеччини на тлі загострення розбіжностей із європейськими союзниками через ситуацію навколо Ірану, повідомляє Reuters опираючись на слова посадовця Пентагону.

Скорочення американської військової присутності в Європі, за словами посадовця, відбудеться протягом наступних шести-дванадцяти місяців і поверне рівень розміщених сил приблизно до показників до 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Бойова бригадна група, яка зараз перебуває в Німеччині, буде виведена з країни, а батальйон далекобійних систем, який адміністрація Байдена планувала почати розгортати в Німеччині пізніше цього року, більше не буде розгорнутий", – йдеться в повідомленні.

Коментуючи ситуацію, високопоставлений представник Пентагону заявив: "Нещодавні заяви Німеччини були недоречними та неконструктивними. Президент справедливо реагує на ці контрпродуктивні коментарі…Президент дуже чітко висловив своє невдоволення риторикою наших союзників і відсутністю підтримки операцій США, які приносять їм користь".

Німеччина залишається найбільшою базою США в Європі з приблизно 35 000 військовослужбовців і виконує функції ключового навчального центру.