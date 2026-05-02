2 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 травня відзначають Всесвітній день тунця, Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день поінформованості про цингу, День вуличного музиканта. Міжнародний день пілатесу, Міжнародний день дронів.

У Великій Британії – День немовляти.

День міста Львів.

Віряни вшановують пам'ять святого Атанасія Великого, архієпископа Александрійського.

Всесвітній день тунця

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/274, спрямований на захист рибних ресурсів.

Міжнародний день поінформованості про цингу

Присвячений хворобі цинга, яка декілька століть тому була поширеним явищем серед моряків та інших людей, тривалий час позбавлених свіжих овочів та фруктів.

Міжнародний день Гаррі Поттера

У різних країнах світу щороку 2 травня святкують Міжнародний день Гаррі Поттера. Шанувальники історії про Хлопчика зі шрамом, якому вдалося знищити негідника Волан де Морта, не забувають екранізовану сагу письменниці Джоан Роулінг. За сюжетом твору та десяти фільмів у жанрі фентезі добро будь-що перемагає зло. Улюблений персонаж Гаррі Поттер є взірцем мужності, хоробрості, самовідданості.

День вуличного музиканта

Свято вуличної музики кожного року охоплює все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкування відбувається за різними проєктами в залежності від масштабів події. Це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів.

Міжнародний день пілатесу

У першу суботу травня світ відзначає Міжнародний день пілатесу. Міжнародне свято об’єднує шанувальників унікальної спортивної методики з корисними для здоров'я вправами, що перетворюють тренування на пластичний дивовижний танок.

Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника)

Міжнародний день дронів, або Міжнародний день безпілотника, святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід Оніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує тепліше та ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Віри Михайлівни Єніної (1906–1977), української письменниці, художниці;

110 років від дня народження Івана Степановича Коваліва (1916–1987), українського скрипаля, диригента, письменника, педагога, музично-громадського діяча (Канада);

110 років від дня народження Василя Андрійовича Уманця (1916–2003), українського композитора, диригента, бандуриста, педагога;

90 років від дня народження Віктора Євгеновича Заїки (1936–2014), українського гідробіолога, зоолога.

Ще цього дня:

1980 - Із візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки;

1986 - Перемігши "Атлетіко" (Мадрид) 3:0, "Динамо (Київ)" завойовує Кубок Кубків 1985/86;

2011 - За твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен;

2014 - Протистояння в Одесі 2 травня 2014: у результаті нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.

Церковне свято

День пам’яті святителя Афанасія, архієпископа Александрійського

Він є однією з найвидатніших постатей у християнстві. Народився близько 297 року в Александрії. Його мати, подібно до Анни з Біблії, привела молодого Афанасія до храму і віддала його на служіння Богові.

Афанасій став відомим завдяки своїй ревності до виконання Божих заповідей та своїм інтелектуальним здібностям. 319 року він був висвячений у диякони Александрійської Церкви. Він активно брав участь у богословських дискусіях і написав багато творів, які відстоювали православну віру.

Однією з ключових подій у його житті була участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де він виступав проти Арія і аріанства — вчення, яке заперечувало божественність Ісуса Христа3. Після смерті патріарха Александра 326 року, Афанасій був обраний архієпископом Александрії.

Упродовж життя Афанасій багато разів зазнавав переслідувань і був вигнаний зі своєї кафедри через свої антиаріанські погляди. Багато часу провів у вигнанні, де продовжував свою богословську та пастирську діяльність.

Святитель Афанасій Великий вважається стовпом Православ’я. Його життя і твори мають велике значення для християнської теології і церковної історії. Він помер у 373 році.

Іменини:

Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

З прикмет цього дня:

Вітряна і холодна погода – до такого ж літа; на заході сонце яскраве – влітку буде мало дощів; почути вночі, як співає соловей – погода буде сонячною; каркає ворона біля дому – до неприємностей.

