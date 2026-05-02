05:38 02.05.2026

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Іран передав Сполученим Штатам нову пропозицію щодо врегулювання протистояння між країнами, яка передбачає низку взаємних кроків назустріч і може стати основою для відновлення переговорного процесу, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, Тегеран пропонує обговорювати умови відкриття Ормузької протоки одночасно з наданням США гарантій припинення атак і зняття блокади іранських портів. Раніше Іран вимагав припинення блокади як попередню умову для переговорів.

Також Іран пропонує обговорення ядерного досьє в обмін на зняття санкцій США. За словами джерел, Тегеран повідомив посередникам про готовність розпочати переговори в Пакистані вже на початку наступного тижня у разі погодження з боку Вашингтона.

За даними джерел, сторони залишаються далекими одна від одної щодо ключових питань, зокрема відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та параметрів іранської ядерної програми. Водночас сторони продовжують обмін повідомленнями через посередників.

"Попри напруження, сторони продовжують обмінюватися повідомленнями через посередників, зокрема Пакистан, Катар, Єгипет і Туреччину", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-softens-conditions-for-resuming-peace-talks-with-the-u-s-450622fa

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

01:54 02.05.2026
У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

01:46 02.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

21:06 01.05.2026
Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

09:39 01.05.2026
Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

17:43 30.04.2026
Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

09:52 30.04.2026
Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

