Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Іран передав Сполученим Штатам нову пропозицію щодо врегулювання протистояння між країнами, яка передбачає низку взаємних кроків назустріч і може стати основою для відновлення переговорного процесу, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, Тегеран пропонує обговорювати умови відкриття Ормузької протоки одночасно з наданням США гарантій припинення атак і зняття блокади іранських портів. Раніше Іран вимагав припинення блокади як попередню умову для переговорів.

Також Іран пропонує обговорення ядерного досьє в обмін на зняття санкцій США. За словами джерел, Тегеран повідомив посередникам про готовність розпочати переговори в Пакистані вже на початку наступного тижня у разі погодження з боку Вашингтона.

За даними джерел, сторони залишаються далекими одна від одної щодо ключових питань, зокрема відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та параметрів іранської ядерної програми. Водночас сторони продовжують обмін повідомленнями через посередників.

"Попри напруження, сторони продовжують обмінюватися повідомленнями через посередників, зокрема Пакистан, Катар, Єгипет і Туреччину", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-softens-conditions-for-resuming-peace-talks-with-the-u-s-450622fa