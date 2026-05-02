03:35 02.05.2026

Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію навколо Ірану, заявив про необхідність укладення "правильної угоди" та наголосив, що передчасне завершення домовленостей може призвести до нових проблем у майбутньому.

"Якби це була бійка, вони (Іран – ІФ-У) б її зупинили. Знаєш цей вислів. Це правда. Але вони (Іран – ІФ-У) не йдуть на таку угоду, яку ми повинні укласти, і ми збираємося зробити це належним чином. Ми не збираємося піти раніше, а потім мати проблему, яка виникне через три роки", – сказав Трамп у п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше видання Politico зазначало, що Білий дім та президент США Дональд Трамп заявили про "завершення" бойових дій з Іраном на тлі дискусій у Конгресі щодо дотримання 60-денного строку воєнних повноважень і необхідності санкціонування подальших військових операцій.

У листі Білого дому, отриманому виданням, зазначається, що конфлікт досяг 60-денного юридичного дедлайну, після якого військові операції мають бути припинені без окремого схвалення Конгресу. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє або призупиняє відлік цього строку, що дозволяє вважати бойові дії завершеними.

Джерело: https://www.youtube.com/live/utjvqfAkIdo?si=Sg2hktIY4aB2AVW2

01:54 02.05.2026
У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

01:46 02.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

21:06 01.05.2026
Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

09:39 01.05.2026
Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

00:33 01.05.2026
На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

17:43 30.04.2026
Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

