Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану
Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію навколо Ірану, заявив про необхідність укладення "правильної угоди" та наголосив, що передчасне завершення домовленостей може призвести до нових проблем у майбутньому.
"Якби це була бійка, вони (Іран – ІФ-У) б її зупинили. Знаєш цей вислів. Це правда. Але вони (Іран – ІФ-У) не йдуть на таку угоду, яку ми повинні укласти, і ми збираємося зробити це належним чином. Ми не збираємося піти раніше, а потім мати проблему, яка виникне через три роки", – сказав Трамп у п'ятницю.
Як повідомлялося, раніше видання Politico зазначало, що Білий дім та президент США Дональд Трамп заявили про "завершення" бойових дій з Іраном на тлі дискусій у Конгресі щодо дотримання 60-денного строку воєнних повноважень і необхідності санкціонування подальших військових операцій.
У листі Білого дому, отриманому виданням, зазначається, що конфлікт досяг 60-денного юридичного дедлайну, після якого військові операції мають бути припинені без окремого схвалення Конгресу. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє або призупиняє відлік цього строку, що дозволяє вважати бойові дії завершеними.
