РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

Росія після падіння режиму Асада різко збільшила постачання нафти до Сирії та фактично стала її головним зовнішнім постачальником, витіснивши Іран і забезпечуючи ключову частину енергетичного дефіциту країни, повідомляє Reuters з посиланням на дані відстеження суден та аналітичні розрахунки.

За даними розслідування, постачання російської нафти зросли приблизно на 75% – до близько 60 тис. барелів на добу у 2025 році. Загалом Росія поставила близько 16,8 млн барелів сирої нафти протягом року, здійснивши 19 відвантажень у період з кінця лютого до грудня.

"Збільшення постачання є різким відходом від попередніх років. До 2025 року основним постачальником сирої нафти до Сирії був Іран, тоді як роль Росії обмежувалася епізодичними поставками дизельного пального. Дані Kpler показують, що у 2024 році всі імпортні обсяги сирої нафти – близько 22,2 млн барелів – надходили з Ірану, який припинив постачання після падіння Асада", – йдеться в повідомленні.

Сирійська економіка частково покриває дефіцит також за рахунок контрабандних постачань обсягом близько 50 тис. барелів на добу, однак цього недостатньо, і російські поставки стали ключовими для енергосистеми країни.

Постачання здійснюються переважно санкційними танкерами з перевантаженням у морі в Середземному регіоні, зокрема поблизу Греції, Кіпру та Єгипту. Усі ідентифіковані судна перебувають під західними санкціями.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-relies-russias-oil-despite-pivot-west-2026-05-01/