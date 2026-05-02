01:54 02.05.2026

У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

У проєкті бюджету США на 2027 рік не передбачено окремого фінансування програми з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), що фактично означає відсутність нових бюджетних асигнувань у межах цієї ініціативи.

Питання щодо подальшої підтримки України та раніше виділених коштів порушив сенатор від штату Мен Ангус Кінг. Йшлося про 400 млн доларів, передбачених двопартійним і двопалатним актом Конгресу США минулого року. За словами учасників слухань, ці кошти були оприлюднені нещодавно та надійшли у березні, однак їх розподіл ще триває і має бути запущений найближчим часом.

Відповідаючи на питання сенатора Кінга щодо фінансування ініціативи з підтримки України, міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі європейських країн.

"Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками в 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони доларів. Європа може зробити крок вперед, Європа може профінансувати це… Якщо це так важливо для Європи… то європейські країни повинні платити за це", – заявив він під час слухань у комітеті Сенату США, присвячених бюджетним питанням Пентагону.

Окремо було представлено порівняння обсягів підтримки України з боку США та Європи. Згідно з озвученою інформацією, Європа у 2026 році забезпечує 99% підтримки.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Міністерстві оборони США, які викликали критику з боку частини американських законодавців.

Джерело: https://www.youtube.com/live/-ffD2_no_TY?si=rCcWANbRh9-AYlh1

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 01.05.2026
Трамп звинуватив Байдена у передачі Україні значних обсягів озброєння без компенсації

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

21:06 01.05.2026
Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

10:29 30.04.2026
Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

08:08 30.04.2026
У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

12:32 29.04.2026
Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

ВАЖЛИВЕ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

МЗС України запустило майданчик для розвитку співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном

Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

Парламентська комісія викликає керівництво Мінфіну та СенсБанку після публікації нових записів "Міндічгейту"

"Укрзалізниця" з 2 травня робить жорсткішими правила повернення квитків

Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

