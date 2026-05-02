У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

У проєкті бюджету США на 2027 рік не передбачено окремого фінансування програми з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), що фактично означає відсутність нових бюджетних асигнувань у межах цієї ініціативи.

Питання щодо подальшої підтримки України та раніше виділених коштів порушив сенатор від штату Мен Ангус Кінг. Йшлося про 400 млн доларів, передбачених двопартійним і двопалатним актом Конгресу США минулого року. За словами учасників слухань, ці кошти були оприлюднені нещодавно та надійшли у березні, однак їх розподіл ще триває і має бути запущений найближчим часом.

Відповідаючи на питання сенатора Кінга щодо фінансування ініціативи з підтримки України, міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі європейських країн.

"Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками в 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони доларів. Європа може зробити крок вперед, Європа може профінансувати це… Якщо це так важливо для Європи… то європейські країни повинні платити за це", – заявив він під час слухань у комітеті Сенату США, присвячених бюджетним питанням Пентагону.

Окремо було представлено порівняння обсягів підтримки України з боку США та Європи. Згідно з озвученою інформацією, Європа у 2026 році забезпечує 99% підтримки.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Міністерстві оборони США, які викликали критику з боку частини американських законодавців.

