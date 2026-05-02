Інтерфакс-Україна
Події
01:46 02.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 14 та 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38047

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:33 01.05.2026
На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

09:52 30.04.2026
Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

09:20 30.04.2026
Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

05:23 30.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

01:36 29.04.2026
На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

06:58 28.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

02:33 28.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

ОСТАННЄ

РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

Трамп звинуватив Байдена у передачі Україні значних обсягів озброєння без компенсації

МЗС України запустило майданчик для розвитку співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном

Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

Парламентська комісія викликає керівництво Мінфіну та СенсБанку після публікації нових записів "Міндічгейту"

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА