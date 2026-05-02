Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 14 та 24 штурмові та наступальні дії.

