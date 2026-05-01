23:55 01.05.2026

Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

Російські окупаційні війська у квітні знизили темпи просування, окупувавши на 11,9% менше території, ніж у березні, попри те, що кількість штурмових дій водночас зросла на 2,2%, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними DeepState, найбільші просування у квітні припали на Донеччину – 36% або 53 кв. км. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина – 30% (44 кв. км), Харківщина – 22% та Запорізька область – 12%.

"Також, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км. За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що для досягнення просування на 1 кв. км противнику потрібно 36 штурмових дій.

"Кацапам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км", – наголошують в DeepState.

Як повідомлялося, росіяни у березні окупували на 27% більше території, ніж у лютому – 160 кв км: "У березні ворог окупував на 27% більше територї, ніж у лютому – 160 кв км. В той же час не можна сказати, що атак сильно стало менше – різниця всього у 2%, але відчувається що масовість та якість атак виросла", – йшлося у повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23460

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

12:35 10.04.2026
Путіну для повної окупації Донбасу довелося б пожертвувати від 300 тис. до 1 млн людей залежно від тривалості операції – Зеленський

03:49 10.04.2026
Естонія оновлює стратегію безпеки: передбачено дії у разі можливої окупації – ЗМІ

13:11 05.04.2026
Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

12:57 05.04.2026
21:15 04.04.2026
20:12 01.04.2026
