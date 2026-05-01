Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

Російські окупаційні війська у квітні знизили темпи просування, окупувавши на 11,9% менше території, ніж у березні, попри те, що кількість штурмових дій водночас зросла на 2,2%, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними DeepState, найбільші просування у квітні припали на Донеччину – 36% або 53 кв. км. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина – 30% (44 кв. км), Харківщина – 22% та Запорізька область – 12%.

"Також, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км. За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що для досягнення просування на 1 кв. км противнику потрібно 36 штурмових дій.

"Кацапам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км", – наголошують в DeepState.

Як повідомлялося, росіяни у березні окупували на 27% більше території, ніж у лютому – 160 кв км: "У березні ворог окупував на 27% більше територї, ніж у лютому – 160 кв км. В той же час не можна сказати, що атак сильно стало менше – різниця всього у 2%, але відчувається що масовість та якість атак виросла", – йшлося у повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23460