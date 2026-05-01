Трамп звинуватив Байдена у передачі Україні значних обсягів озброєння без компенсації

Президент США Дональд Трамп звинуватив попереднього очільника Білого дому Джозефа Байдена у тому, що той, на його думку, передав Україні значні обсяги американського озброєння та ресурсів без належної фінансової компенсації.

"Байден прийшов, як дурень, і він це зробив, він віддав багато з того, що ми мали, Україні. І 350 мільярдів доларів вони витратили, ми так не робимо, всі повинні платити", – сказав він під час розмови з журналістами в Білому домі у п'ятницю.

Трамп також заявив, що ЄС, на його думку, платить США, тоді як адміністрація Байдена не отримала грошей за передане Україні озброєння, попри значні обсяги військового інвентарю: "Європейський Союз платить нам, але Байден не отримав грошей, він не отримав нічого, він не отримав нічого. Але він віддав багато інвентарю. Зараз, умовно кажучи, це не так, але це було багато інвентарю".

Джерело: https://youtu.be/H-WBonN12QA?si=DLXnCznHTm5iAH54