Інтерфакс-Україна
Події
22:49 01.05.2026

МЗС України запустило майданчик для розвитку співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном

2 хв читати

Міністерство закордонних справ України започаткувало експертно-дискусійний майданчик "Україна – Латинська Америка та Карибський басейн: від стратегії до партнерства", який має стати постійною платформою стратегічного діалогу між владою, експертним середовищем і громадянським сектором для напрацювання практичних рішень щодо розвитку співпраці України з країнами регіону.

За інформацією відомства установча зустріч відбулася 30 квітня у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС за участі заступниці міністра закордонних справ Мар'яни Беци.

У своєму виступі Мар'яна Беца наголосила: "Україна розпочинає якісно новий етап у відносинах із країнами Латинської Америки та Карибського басейну – етап активної та цілеспрямованої присутності в регіоні. Попри всі геополітичні виклики та значну географічну віддаленість, наша стратегічна мета залишається чіткою – розширення взаємовигідного партнерства та формування стійких союзницьких відносин. Маємо посилювати співпрацю задля протидії російській агресії та наближення справедливого миру".

Захід започаткував постійний формат стратегічного діалогу між представниками влади, експертного середовища та громадянського сектору щодо перспектив розвитку співпраці України з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

У МЗС зазначили, що новий формат реалізується в межах Стратегії розвитку відносин України з Латинською Америкою та Карибським басейном на 2024-2026 роки та є частиною ширшої політики зміцнення глобальних позицій України.

Під час зустрічі учасники обговорили пріоритети співпраці у політико-дипломатичній, економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах, зокрема розвиток торгівлі, залучення інвестицій, наукову взаємодію, публічну дипломатію та протидію російській дезінформації.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/8937

Теги: #співпраця #латинська #америка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА