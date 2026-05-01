Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

У Київській області у п'ятницю відбулася зустріч подружжя міністра закордонних справ Андрія Сибіги та Тетяни Сибіги з керівниками іноземних дипломатичних місій – учасниками щорічного дипломатичного благодійного ярмарку "Charity Fair 2025".

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", у заході взяли участі майже 30 послів іноземних держав. Як наголосив очільник МЗС України, основна мета зустрічі – висловити подяку партнерам за надану українцям допомогу.

"Ми спільно з дружиною це організовували. Це дуже важлива подія, тому що Україна вміє цінувати допомогу і вміє дякувати. Ми цінуємо внесок кожного з наших партнерів за будь-яку допомогу, яка під час повномасштабного вторгнення була нам надана. Тому ми з дружиною прийняли рішення зібрати керівників закордонних установ, акредитованих в Україні, які минулоріч взяли участь в благодійній події, присвяченій саме збору коштів для підтримки дітей, наших військових, реабілітаційних центрів та інші напрямки, які на сьогодні вкрай потрібні для українців", – сказав Сибіга.

Тетяна Сибіга назвала цей проєкт особливо важливим для неї. Також вона зазначила, що для збору коштів були залучені: Міжнародний жіночий клуб, Асоціація Подружжів Українських Дипломатів. Дружина міністра закордонних справ нагадала, що проєкт триває вже третій рік поспіль.

"Задум з'явився у 2023 році, коли до нас звернулися військові і ми намагалися зібрати їм допомогу на гуманітарні потреби. Тоді долучилися лише 5 країн, у 2024 році – вже 25 країн, а зараз ми мали 28 учасників. Але збільшується кожного разу збір в п'яти кратній прогресіі. Цьогоріч ми зібрали 1 млн 700 тис грн. Було розподілено кошти на гуманітарні потреби, для діток у прифронтовій зоні та для наших військових.

Сьогодні для нас це нагода подякувати кожному і прозвітувати, куди пішла кожна гривня. А також мотивувати інші посольства наступного року долучатися", – розповіла вона.

Низці дипломатів міністр закордонних справ України разом з дружиною вручили подяки за надану підтримку, окремо відзначили керівника дипмісії КНР Ма Шенкуня за найбільший внесок.

Окремим елементом програми стала демонстрація іноземним дипломатам досягнень українського ОПК, зокрема унікальних повітряних а наземних безпілотних систем "Skyfall" та "Ratel".

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій, зокрема посли Австрії, Азербайджану, Аргентини, Бразилії, Китаю, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Мексики, Пакистану, Португалії, Сербії, Словаччини та Туреччини, а також тимчасові повірені у справах Вірменії, Грузії, Іраку, Польщі та президентка Міжнародного жіночого клубу Києва.

Також на заході були присутні військов. Начальник відділення комунікацій 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ майор Сергій Дібров та начальник бронетанкової служби бригади майор Максим Горбатюк подякували іноземним дипломатам за надану підтримку Силам оборони України.

Як повідомлялося, наприкінці листопада за ініціативи дружини міністра закордонних справ України Тетяни Сибіги, очільниці Асоціації Подружжів Українських Дипломатів, та за підтримки Міністерства закордонних справ України у ВДНГ відбувся щорічний Благодійний дипломатичний ярмарок "CHARITY FAIR 2025".