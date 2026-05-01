Інтерфакс-Україна
Події
22:03 01.05.2026

Парламентська комісія викликає керівництво Мінфіну та СенсБанку після публікації нових записів "Міндічгейту"

Парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо операції НАБУ та САП "Мідас" додатково викликала на своє засідання 5 травня міністр фінансів Сергія Марченка, його заступника Юрія Драганчука, голову правління СенсБанку Олексія Ступака, його ексрадника Василя Веселого та голову правління Ощадбанку Юрія Каціона.

"Враховуючи вже публічну частину щодо розмов (фігуранта справи "Мідас" Олександра) Цукермана та Веселого про СенсБанк і вплив на призначення наглядової Ради там, то повідомляємо, що на засідання на вівторок викликані також…", – пояснив голова ТСК народний депутат Ярослав Железняк у дописі у телеграм у п'ятницю.

Він нагадав, що також на засідання комісії запрошені очільники НАБУ Семен Кривонос, САП Олександр Клименко, голова НБУ Андрій Пишний, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник АОЗ Арсен Жумаділов, представники Міноборони.

У п'ятницю видання "Українська правда" опублікувало стенограми нових записів розмов фігурантів справи "Мідас" (т.зв. "Міндічгейт"), у тому числі Цукермана та Веселого, який став радником керівника Сенс Банку після його націоналізації у 2023 році. Видання стверджує, щ раніше його співрозмовники у бізнесових колах називали Веселого "наглядачем" від Офісу президента за Сенс Банком. У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку, яких через 40 днів Кабінет міністрів призначив у наглядову раду.

У Мінфіні та Нацбанку агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю не стали коментувати цю інформацію.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/17462

Теги: #сенс #міндічгейт #банк

