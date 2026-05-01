Інтерфакс-Україна
22:04 01.05.2026

Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

Міністерство культури України оголосило про проведення виборів ректора Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника закладу до завершення конкурсної процедури, повідомили у відомстві.

"Міністерство культури України проведе вибори на посаду ректора Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка…Міністерство вдячне Ігорю Пилатюку за багаторічну роботу та вагомий внесок у розвиток Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та всієї системи мистецької освіти", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

За словами Мінкультури, Пилатюк очолював заклад понад 25 років, а з серпня 2024 року виконував обов'язки ректора.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ректор закладу вищої освіти обирається за конкурсною процедурою. Там наголосили, що метою Міністерства є забезпечення відкритого, чесного та прозорого процесу виборів, який матиме довіру колективу та суспільства.

У Міністерстві наголосили, що проведення виборів ректора є важливим етапом подальшого розвитку академії та посилення її інституційної спроможності. Повідомляється, що у березні вже відбулася зустріч із колективом академії, під час якої обговорювалися подальші етапи розвитку закладу та принципи проведення виборів.

До моменту обрання нового ректора тимчасово виконувати обов'язки керівника Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка буде професор кафедри народних інструментів Ярослав Олексів. У Міністерстві культури України зазначили, що його завданням є забезпечення стабільної операційної діяльності закладу до завершення конкурсної процедури та обрання нового керівника у встановленому законом порядку.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DtQ8bwHH5/?mibextid=wwXIfr

