Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Білий дім та президент США Дональд Трамп заявили про "завершення" бойових дій з Іраном на тлі дискусій у Конгресі щодо дотримання 60-денного строку воєнних повноважень і необхідності санкціонування подальших військових операцій, повідомляє Politico.

У листі Білого дому, отриманому виданням, зазначається, що конфлікт досяг 60-денного юридичного дедлайну, після якого військові операції мають бути припинені без окремого схвалення Конгресу. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє або призупиняє відлік цього строку, що дозволяє вважати бойові дії завершеними.

"Цей лист має на меті запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна триває другий місяць без чіткої стратегії виходу. Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які вважають, що адміністрація повинна згортати кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу", – йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією президента США Дональда Трампа, з 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було обміну вогнем, а бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, завершені.

Глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на слуханнях у Конгресі, заявив, що припинення вогню означає зупинку 60-денного відліку, однак це трактування не поділяють усі законодавці. Сенаторка Сьюзен Коллінз наголосила, що встановлений законом дедлайн є обов’язковим, а не рекомендаційним, і вже сигналізувала про зміну своєї позиції щодо продовження військової кампанії.

Водночас, за даними Пентагону, американські військові сили залишаються в регіоні та зберігають готовність до відновлення ударів у разі зриву переговорів із Тегераном. США також продовжують блокадні заходи, спрямовані на тиск на Іран у межах чинної стратегії.