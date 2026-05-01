Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

Амфібійно-десантна група великих десантних кораблів ВМС США з морськими піхотинцями на борту, пройшовши Малаккську протоку, у п'ятницю увійшла до Індійського океану і йде курсом на Близький Схід, випливає з даних судноплавного ресурсу Marinetraffic.

За даними інформаційної служби Військово-морського інституту Сполучених Штатів, до складу групи входять універсальний авіаносний десантний корабель USS Boxer, десантно-вертолітний корабель-док USS Portland і десантний транспорт-док USS Comstock, на борту яких розміщено 11-й експедиційний батальйон морської піхоти чисельністю приблизно 2,2 тис. військовослужбовців, а також дві ескадрильї винищувачів вертикального зльоту й посадки, конвертоплани, ударні й транспортні гелікоптери та десантні катери.

Кораблі йдуть на посилення американського військово-морського угруповання, розгорнутого в Аравійському морі на південний схід від Ірану.

У регіоні вже зосереджено понад 20 бойових кораблів США, зокрема два авіаносці, три десантні кораблі з морською піхотою, 13 ракетних есмінців, а також мінні тральщики.