21:06 01.05.2026

Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

Амфібійно-десантна група великих десантних кораблів ВМС США з морськими піхотинцями на борту, пройшовши Малаккську протоку, у п'ятницю увійшла до Індійського океану і йде курсом на Близький Схід, випливає з даних судноплавного ресурсу Marinetraffic.

За даними інформаційної служби Військово-морського інституту Сполучених Штатів, до складу групи входять універсальний авіаносний десантний корабель USS Boxer, десантно-вертолітний корабель-док USS Portland і десантний транспорт-док USS Comstock, на борту яких розміщено 11-й експедиційний батальйон морської піхоти чисельністю приблизно 2,2 тис. військовослужбовців, а також дві ескадрильї винищувачів вертикального зльоту й посадки, конвертоплани, ударні й транспортні гелікоптери та десантні катери.

Кораблі йдуть на посилення американського військово-морського угруповання, розгорнутого в Аравійському морі на південний схід від Ірану.

У регіоні вже зосереджено понад 20 бойових кораблів США, зокрема два авіаносці, три десантні кораблі з морською піхотою, 13 ракетних есмінців, а також мінні тральщики.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

23:56 30.04.2026
Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

16:21 29.04.2026
Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

15:08 24.04.2026
Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

17:38 22.04.2026
Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

ОСТАННЄ

Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

"Укрзалізниця" змінює правила повернення квитків

Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

