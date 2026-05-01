20:48 01.05.2026

ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

Від початку морської блокади американські ВМС перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден, які виходили з іранських портів або прямували до них, повідомило в п'ятницю Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

"Американські війська продовжують патрулювати міжнародні води і забезпечувати дотримання чинної військово-морської блокади Ірану. Наразі 45 комерційним суднам було наказано розвернутися або повернутися в порт для забезпечення дотримання цього режиму", - йдеться в повідомленні.

Напередодні голова CENTCOM адмірал Бред Купер повідомив, що від початку блокади ВМС США, зокрема, перехопили 41 танкер, на яких загалом перебували 69 млн барелів нафти.

"Наразі іранський режим не може продати 69 млн барелів нафти, які перевозив 41 танкер. Це більш ніж $6 млрд, якими керівництво Ірану не зможе скористатися для своєї фінансової вигоди", - зазначив адмірал.

Він зазначив, що "блокада дуже ефективна, і американські війська, як і раніше, сповнені рішучості забезпечити її повне дотримання".

 

 

21:06 01.05.2026
Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

Група десантних кораблів ВМС США з морпіхами увійшла в Індійський океан і йде на Близький Схід

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

09:39 01.05.2026
Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

23:56 30.04.2026
Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

17:43 30.04.2026
Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

08:08 30.04.2026
У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

19:34 29.04.2026
Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

11:45 29.04.2026
Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

