ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

Від початку морської блокади американські ВМС перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден, які виходили з іранських портів або прямували до них, повідомило в п'ятницю Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

"Американські війська продовжують патрулювати міжнародні води і забезпечувати дотримання чинної військово-морської блокади Ірану. Наразі 45 комерційним суднам було наказано розвернутися або повернутися в порт для забезпечення дотримання цього режиму", - йдеться в повідомленні.

Напередодні голова CENTCOM адмірал Бред Купер повідомив, що від початку блокади ВМС США, зокрема, перехопили 41 танкер, на яких загалом перебували 69 млн барелів нафти.

"Наразі іранський режим не може продати 69 млн барелів нафти, які перевозив 41 танкер. Це більш ніж $6 млрд, якими керівництво Ірану не зможе скористатися для своєї фінансової вигоди", - зазначив адмірал.

Він зазначив, що "блокада дуже ефективна, і американські війська, як і раніше, сповнені рішучості забезпечити її повне дотримання".