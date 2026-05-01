20:06 01.05.2026

Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що його не влаштовує нова версія пропозиції Ірану щодо розв’язання конфлікту.

"Вони хочуть укласти угоду. Але я незадоволений (пропозицією – ІФ-У)", – прокоментував Трамп передану раніше пропозицію Ірану.

Він зазначив, що Пакистан, який виконує функції посередника, продовжує контактувати зі США щодо іранського питання в телефонному форматі.

Трамп також знову висловив думку, що є розбіжності серед іранського керівництва. Це, на його думку, заважає переговорам.

Раніше в п’ятницю повідомлялося, що Іран надіслав пакистанським посередникам нову пропозицію для переговорів зі США.

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

09:39 01.05.2026
07:09 01.05.2026
23:56 30.04.2026
17:43 30.04.2026
08:08 30.04.2026
01:33 30.04.2026
22:54 29.04.2026
20:12 29.04.2026
19:34 29.04.2026
