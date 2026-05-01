Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що його не влаштовує нова версія пропозиції Ірану щодо розв’язання конфлікту.

"Вони хочуть укласти угоду. Але я незадоволений (пропозицією – ІФ-У)", – прокоментував Трамп передану раніше пропозицію Ірану.

Він зазначив, що Пакистан, який виконує функції посередника, продовжує контактувати зі США щодо іранського питання в телефонному форматі.

Трамп також знову висловив думку, що є розбіжності серед іранського керівництва. Це, на його думку, заважає переговорам.

Раніше в п’ятницю повідомлялося, що Іран надіслав пакистанським посередникам нову пропозицію для переговорів зі США.