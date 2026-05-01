20:06 01.05.2026
Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні
Очільник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку, під час якої обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні.
"На зустрічі з делегацією ОЕСР та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні. За сприяння Швейцарії найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства зі стандартами ОЕСР", – написав він у Телеграмі.
Буданов подякував партнерам за довіру та наголосив на тому, що "Україна не лише тримається – вона змінюється".