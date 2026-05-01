Інтерфакс-Україна
Події
20:06 01.05.2026

Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

1 хв читати
Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку, під час якої обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні.

"На зустрічі з делегацією ОЕСР та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні. За сприяння Швейцарії найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства зі стандартами ОЕСР", – написав він у Телеграмі.

Буданов подякував партнерам за довіру та наголосив на тому, що "Україна не лише тримається – вона змінюється".

 

Теги: #проєкт #оеср #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 01.05.2026
Буданов відзначив позитивну оцінку ОЕСР щодо прогресу України на шляху впровадження реформ

14:03 29.04.2026
Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

20:10 23.04.2026
Мудра: 22 країни заявили про згоду приєднатись до угоди для запуску Спецтрибуналу

20:16 21.04.2026
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

19:07 15.04.2026
Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

18:55 09.04.2026
Бізнесмен Тинний заморозив проєкт з кесоном на Оболоні, планує зміну концепції - ЗМІ

13:39 02.04.2026
В Україні стартує держпрограма на 4 млрд грн для створення українського контенту

17:10 26.03.2026
Сибіга заявив про прагнення України вже у 2026р. отримати статус кандидата ОЕСР

16:19 25.03.2026
Литва інвестує €15 млн у розвиток центрів реабілітації в трьох регіонах України

16:39 19.03.2026
Командир "Хартії" про спільний з Третім армійським корпусом проєкт єдиної підготовки: Інші підуть послідовниками

ВАЖЛИВЕ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

ОСТАННЄ

Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА