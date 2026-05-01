Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову, командуванню Сил оборони та команді Офісу президента обговорити деталі армійської реформи з бойовими командирами.

"Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб урахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре... Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом... Буде ще спрощення переведень – по цьому є рішення. І, звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи. Завдання – зараз травень – усе фіналізувати, і щоб із червня цього року зміни були, і були відчутні", – наголосив президент