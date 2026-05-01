Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денну масовану атаку безпілотників по Україні та анонсував посилення протиповітряної оборони для, зокрема, Дніпра та Одеси.

"Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – 388 дронів збито, – все ж були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади", – сказав президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський зазначив, що військове командування та Міністерство оборони аналізують кожну атаку і пропонують рішення для посилення ППО.

"Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти", – наголосив президент.

Також очільник держави акцентував важливість посилення протиракетної компоненти.

"Кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає", – зазначив Зеленський.