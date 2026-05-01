19:56 01.05.2026

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси
Фото: Ґвара

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денну масовану атаку безпілотників по Україні та анонсував посилення протиповітряної оборони для, зокрема, Дніпра та Одеси.

"Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – 388 дронів збито, – все ж були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади", – сказав президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський зазначив, що військове командування та Міністерство оборони аналізують кожну атаку і пропонують рішення для посилення ППО.

"Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти", – наголосив президент.

Також очільник держави акцентував важливість посилення протиракетної компоненти.

"Кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає", – зазначив Зеленський.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

16:35 01.05.2026
Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

08:11 01.05.2026
ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

17:31 29.04.2026
Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

20:57 27.04.2026
Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

ВАЖЛИВЕ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

ОСТАННЄ

Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

