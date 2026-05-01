Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю Сибіга наголосив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог із Угорщиною, "як це має бути між партнерами та сусідніми державами".

"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин", – заявив міністр.

Очільник відомства зауважив , що ключовим у цьому контексті є контактів на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

"ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", – сказав міністр.

На уточнююче питання, чи є вже якісь домовленості, Сибіга відповів, що ні.

"Наразі немає", – сказав глава МЗС.