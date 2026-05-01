19:30 01.05.2026

Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю Сибіга наголосив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог із Угорщиною, "як це має бути між партнерами та сусідніми державами".

"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин", – заявив міністр.

Очільник відомства зауважив , що ключовим у цьому контексті є контактів на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

"ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", – сказав міністр.

На уточнююче питання, чи є вже якісь домовленості, Сибіга відповів, що ні.

"Наразі немає", – сказав глава МЗС.

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

19:32 22.04.2026
Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

19:01 21.04.2026
Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

13:11 21.04.2026
Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

20:48 19.04.2026
Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

05:59 19.04.2026
Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

