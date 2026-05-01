Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Розмір американських мит на легкові автомобілі й вантажівки з Євросоюзу становитиме наступного тижня 25%, заявив президент США Дональд Трамп у п’ятницю.

"Наступного тижня я збільшу розмір мит на машини й вантажівки з Євросоюзу. Мита піднімуться до 25%", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він мотивував це рішення тим, що, на його думку, ЄС не дотримується умов укладеної раніше торговельної угоди зі США.

Президент США нагадав, що якщо європейські компанії вироблятимуть машини й вантажівки на американських заводах, то мита не стягуватимуть.