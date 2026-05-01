19:17 01.05.2026

Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

Колишньому начальнику Головного управління одного із правоохоронних органів у Миколаївській області повідомлено про підозру у набутті необґрунтованих активів, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, упродовж 2020-2021 років підозрюваний набув активи, вартість яких на 22,6 млн грн перевищує його законні доходи за цей період. Йдеться про об’єкти нерухомості у житловому комплексі "Новопечерські Липки" в Києві: нежитлове приміщення площею 138 кв. м, дві квартири загальною площею 200 кв.м та три паркомісця", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

За версією слідства, формальною власницею цього майна стала теща підозрюваного.

Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

 

