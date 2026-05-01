ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у п’ятницю розпочав розгляд по суті справи за обвинуваченням ексголови правління Укргазбанку Кирила Шевченка й інших осіб у заволодінні коштами банку на суму 206 млн грн та їх подальшій легалізації.

Рішення про призначення справи до розгляду по суті колегія суддів ВАКС ухвалила 30 квітня, повідомив проєкт антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine "ВАКС вирішив".

Шевченко очолював Укргазбанк у 2014-2020 роках, а у 2020-2022 роках був головою Національного банку України.

Разом із ним у справі обвинувачуються його колишній заступник Денис Чернишов та його дружина Наталія Чернишова, ексзаступник генпрокурора Микола Герасимюк та його дружина Катерина Герасимюк, колишній керівник одеської обласної дирекції банку Димитрій Козак та екскерівниця одного з департаментів банку Олена Хмеленко.

За даними проєкту, всі обвинувачені, крім Козака, перебувають за кордоном.

Ще один фігурант провадження, колишній керівник обласної дирекції банку Олексій Лютий, у листопаді 2025 року уклав угоду зі слідством. Загалом у справі було 16 фігурантів, із половиною з них Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уклала угоди про визнання винуватості ще до передання обвинувального акта до суду.

За версією обвинувачення, із листопада 2014 року посадовці державного Укргазбанку організували виплати посередникам, які нібито залучали до банку великих клієнтів, зокрема, бізнес і держпідприємства.

Сторона обвинувачення стверджує, що ці клієнти розміщували кошти в банку без фактичної участі посередників, однак Укргазбанк усе одно оплачував їхні послуги. Частину таких структур, за даними слідства, створили саме для участі у схемі.

У межах цієї схеми, за версією обвинувачення, протягом понад п’яти років було здійснено більше тисячі платежів на рахунки 52 посередників, а загальна сума заволодіння перевищила 206 млн грн.

Як повідомлялося, НАБУ і САП у жовтні 2022 року повідомили Шевченку та іншим фігурантам про підозру у справі щодо заволодіння коштами Укргазбанку. Розслідування тривало чотири роки, а на етапі підготовчого провадження справа перебувала з 17 жовтня 2025 року.