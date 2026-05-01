18:55 01.05.2026

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів
Фото: Нафтогаз

РФ з початку 2026 року атакувала об’єкти групи "Нафтогаз" 96 разів, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на відкритті фотовиставки "Зима закінчилась, вогонь з нами досі", присвяченій 100-тисячному колективу компанії та всім українським газовикам, тепловикам та нафтовикам.

"Лише за перші чотири місяці 2026 року – 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою – пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати. І саме тому підготовку до наступної зими ми розпочали одразу після завершення цього опалювального сезону", – зазначив він.

Фотовиставка проходить у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва. Вона через особисті історії працівників Групи показує, як в умовах постійних обстрілів ворога, забезпечувались тепло, газ і пальне в країні.

За час опалювального сезону під ударами опинилися всі напрями роботи "Нафтогазу": від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та автозаправних комплексів.

З початку повномасштабного вторгнення група втратила 320 працівників, лише у 2026 році загинуло 19 співробітників.

Окремо у виставці представлена історія Херсонської ТЕЦ – цивільного об’єкта, який системно перебуває під обстрілами.

Виставка триватиме до 17 травня.

Теги: #виставка #нафтогаз

18:14 28.04.2026
"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

Виставковий проект "Чорнобиль. Обʼєкт укриття" відкрився в Українському домі

У Празі відкрили виставку українського митця Котика "Коли небо мовчить" - посольство

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

У заповіднику "Бабин Яр" відкрилася виставка про століття історії єврейських громад в Україні

У Бабиному Яру відкрили виставку про українсько-єврейську історію 1920–2025 років

Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

ВАЖЛИВЕ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

ОСТАННЄ

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

"Auchan Фонтанка" відновив роботу

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

