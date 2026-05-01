РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

РФ з початку 2026 року атакувала об’єкти групи "Нафтогаз" 96 разів, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на відкритті фотовиставки "Зима закінчилась, вогонь з нами досі", присвяченій 100-тисячному колективу компанії та всім українським газовикам, тепловикам та нафтовикам.

"Лише за перші чотири місяці 2026 року – 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою – пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати. І саме тому підготовку до наступної зими ми розпочали одразу після завершення цього опалювального сезону", – зазначив він.

Фотовиставка проходить у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва. Вона через особисті історії працівників Групи показує, як в умовах постійних обстрілів ворога, забезпечувались тепло, газ і пальне в країні.

За час опалювального сезону під ударами опинилися всі напрями роботи "Нафтогазу": від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та автозаправних комплексів.

З початку повномасштабного вторгнення група втратила 320 працівників, лише у 2026 році загинуло 19 співробітників.

Окремо у виставці представлена історія Херсонської ТЕЦ – цивільного об’єкта, який системно перебуває під обстрілами.

Виставка триватиме до 17 травня.