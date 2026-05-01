18:50 01.05.2026

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Одним з результатів програми залучення британських викладачів UK-UA Visiting Professors Programme стане модернізація підготовки фахівців аерокосмічної галузі, зокрема, в частині проєктування систем БпЛА, повідомили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

"У секторі енергетики та інженерії результатом стане розробка дорожніх карт для стійких енергосистем і модернізація підготовки фахівців аерокосмічної галузі, зокрема в частині проєктування безпілотних систем", – повідомили в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що практичні результати цієї програми мають стратегічне значення для відбудови України та інтеграції вітчизняної науки у світовий простір.

Зокрема, у медичній сфері – це передусім впровадження технологій роботизованої хірургії для лікування поранених та військовослужбовців.

"Екологічний напрям забезпечить створення цифрових карт і протоколів для відновлення забруднених війною ґрунтів із застосуванням сучасних супутникових даних та спектрометрії", – йдеться у коментарі.

Також науковий ефект програми полягатиме у підготовці спільних публікацій у виданнях найвищого світового рівня та розробці грантових заявок, що гарантуватиме сталий розвиток університетського партнерства.

"Таким чином, програма трансформує британську експертизу в конкретні рішення для підвищення обороноздатності, економічної стійкості та якості вищої освіти в Україні", – наголошують у Фонді президента.

UK-UA Visiting Professors Programme – програма Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, яку він реалізує у партнерстві з UK-Ukraine Academic Diaspora Network. Вона дає українським університетам можливість запросити до співпраці викладачів із провідних британських університетів.

