Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією, чотири людини зазнали поранень, є пошкодження житла та інфраструктури, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені медзаклад, магазини, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі. Двоє жінок 43 та 50 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 50-річний чоловік та 54-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі.

За його інформацією, у Зеленодольській громаді Криворізького району, там понівечена господарча споруда.