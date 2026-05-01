Співпраця з британськими викладачами передбачає тривалість залучення фахівців від 5 днів до 4 тижнів – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

UK-UA Visiting Professors Programme передбачає різні моделі залучення фахівців, тривалістю від 5 днів до 4 тижнів, ключовою вимогою програми для всіх запрошених професорів була їхня особиста фізична присутність в Україні, повідомили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

"Відповідно до умов програми, ключовою вимогою для всіх запрошених професорів була їхня особиста фізична присутність в Україні для безпосередньої взаємодії з українською академічною спільнотою. Тривалість візитів визначалася індивідуально, виходячи з потреб приймаючих українських закладів вищої освіти та специфіки дисципліни та навчальних планів.

Програма передбачає різні моделі залучення фахівців, тривалістю від 5 днів до 4 тижнів: проведення вузькоспеціалізованих майстер-класів або стратегічних сесій для адміністрації та науковців; реалізація повноцінних тематичних модулів, які поєднують лекційну частину з практичними воркшопами, або повний курс лекцій, менторство та керівництво науковими роботами", – повідомили в ексклюзивному коментарі "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Фонду.

Зазначається, що навчальне навантаження кожного викладача було адаптовано під запити конкретних спеціальностей – від ІТ до медицини.

"У середньому кожен професор проводить 10 освітніх заходів під час візиту до українського ЗВО. Водночас варто наголосити, що загальний обсяг залученості є значно вищим, оскільки діяльність професорів не обмежується лише читанням лекцій", – повідомили в пресслужбі.

Крім того, обов’язкова очна складова навчання може доповнюватися дистанційними модулями та онлайн-сесіями до або після завершення візиту, науково-експертною роботою, індивідуальними консультаціями тощо.

UK-UA Visiting Professors Programme – програма Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, яку він реалізує у партнерстві з UK-Ukraine Academic Diaspora Network. Вона дає українським університетам можливість запросити до співпраці викладачів із провідних британських університетів.