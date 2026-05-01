Інтерфакс-Україна
Події
18:23 01.05.2026

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів та із використанням дронів, з початку доби та станом на 17:30 відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 01 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, мінометів та за допомогою дронів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, п’ять – дістали травм", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм у п’ятницю.

Повідомляється, що близько 06:00 російські військові спрямували безпілотник у велосипедиста, що рухався вулицею у Херсоні – 65-річний чоловік загинув на місці. Ще чотири людини у Херсоні, серед яких співробітник поліції, та одна людина в Антонівці, постраждали від ворожих атак за допомогою БпЛА. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, поштове відділення, магазин та автотранспорт.

