18:20 01.05.2026

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував додаткові зустрічі з партнерами щодо розвитку запропонованої президентом Володимиром Зеленським ідеї створення спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.

"Є винесені уроки нашою державою внаслідок повномасштабного вторгнення. І ми повинні ставати все більш самодостатніми, особливо в критичних поставках. А ППО з антибалістичними властивостями – це, власне, такий вид зброї", – зазначив міністр під час спілкування із журналістами у п’ятницю.

За його словами, Україна вже обговорює цю ідею із партнерами: президент Володимир Зеленський особисто спілкується з лідерами.

"Є коло європейських держав, які мають спроможності через свої компанії чи інші форми взаємодії з нами бути частиною створення ППО на європейському континенті з антибалістичними властивостями. Ефективного, сильного. Україна тут тримає лідерство, я вважаю. Ми тут досягли суттєвого прогресу", – додав Сибіга.

Він наголосив, що Україні критично важливо, аби прогрес продовжувався, а для цього необхідно мати " правильну взаємодію" із партнерами.

"Тому мабуть слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку. І президент України Володимир Зеленський у відповідний час озвучить досягнутий результат", – сказав Сибіга.

Раніше у квітні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільно з країнами Європи за рік створити антибалістичну систему ППО.

"Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. Ми нашим компаніям говоримо, ставимо завдання, але нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", – сказав він в інтерв’ю телемарафону.

